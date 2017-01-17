17.01.2017 15:05 Savcılık soruşturma başlattı

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti. Fotoğrafların Isparta'da çekildiği belirtilirken, Isparta Hayvanları Koruma Derneği üyeleri bu kişilerin bulunmasını istedi.

Tepkiler üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



MELİH GÖKÇEK DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de olaya tepkisiz kalmazken twitter adresinden yavru köpeğin kulağını kesen kişilerin bulunmasını istedi. "Bu kişilerin ev adresini bilen varsa adresini bekliyorum" diyen gökçek, söz konusu şahıslardan şikayetçi olacağını da yazdı.

(Ferhat Kaya / İHA)

