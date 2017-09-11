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Savcılık ifadesinde uydurma isimler verdiğini iddia etti
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Savcılık ifadesinde uydurma isimler verdiğini iddia etti

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın duruşmasında savunma yapan eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, daha öncesinde verdiği savcılık ifadesinde yer alan isimlerin uydurma olduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davanın duruşmasında savunma yapan eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, daha öncesinde verdiği savcılık ifadesinde yer alan isimlerin uydurma olduğunu öne sürdü.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 23. celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma, öğleden önce savunması tamamlanan eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un çapraz sorgusu ile devam etti.

"NATO'YU MÜDAHALEYE ÇAĞIRIYOR"
Sanık Kaygusuz'un savunmasında NATO'dan söz etmesine istinaden bir mağdur müşteki, "NATO'yu niye vurgulayarak söylüyor? Başkanım, NATO'yu müdahaleye çağırıyor" dedi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray da, "Boş verin, NATO kimmiş? Biz burada davamızın ne olduğunu biliyoruz" diyerek tartışmaları sonlandırdı.
Mahkeme Başkanı Giray, iddianamede yer alan fotoğraf ve kamera tespit tutanaklarına ilişkin görüntülerin kendisine ait olup olmadığını sordu. Kaygusuz, tüm soruları "Bilmiyorum", "İnceledikten sonra savunmamda cevap vereceğim" diyerek cevapsız bıraktı. Bunun üzerine Başbakanlık avukatı İskender Binar, "Bu davada 'hatırlamıyorum', 'bilmiyorum'larda rekor sana ait. Hatırlamıyorsun, bilmiyorsun ama biz yine de birkaç soru sormayı deneyelim. Darbe teşebbüsünü biliyor musun? Bu uçakların Akıncı Üssü'nden kalktığı konusunda bir bilgin yok mu? Kurmay Yüzbaşı olarak yorumunuz nedir, Akıncı'dan kalkmıyorsa nereden kalkabilir ki?" diye sordu. Sanık Kaygusuz da, "Türkiye'nin herhangi bir üssünden kalkmış olabilir" dedi.
Müşteki avukatları, Kaygusuz'a savcılıkta verdiği isimleri tanıyıp tanımadığını sordu. Kaygusuz, savcılık ifadesinde verdiği isimlere ilişkin, "Uydurma isimlerdi onlar" dedi.

"AKINTIYA KÜREK ÇEKİYORUZ"
Kursiyerlere silah dağıtılması konusunda Hakan Karakuş'un Kaygusuz'u işaret ettiği iddiası konusunda bir sanık avukatı, Karakuş ve Kaygusuz'un yüzleşmesini istedi. Mahkeme Başkanı Giray, talebi kabul ederek sanık Karakuş'a söz verdi ve kursiyerlere silah alması konusunda bir emir verip vermediğini sordu. Karakuş, "Odamda 10 tane tabanca vardı, yeleklere konulmak üzere vermiştim, ama kime verdiğimi hatırlamıyorum. Bir takım kursiyerler evine gidip silahını almış olabilir ama ben kimseye gidin silah alın diye talimat vermedim" iddiasında bulundu. Bunun üzerine avukat da, "Karakuş 2 gün önce verdiği kendi ifadesiyle bile çelişiyor, başka soru sormayacağım. Akıntıya kürek çekiyoruz hep beraber" dedi.
Duruşmada diğer bir sanık Mustafa Azimetli'nin savunmasına geçildi.
(Yağmur Yıldız /İHA)
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