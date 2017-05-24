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Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
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Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir

Tolga Şardan, Milliyet gazetesindeki yazısında ATAK helikopterlerini ve 15 Temmuz’dan sonra yeni bir kalkışma ihtimalinin nasıl ortaya çıkarıldığını yazdı.

Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, emniyete verilecek ATAK helikopterlerinin hikayesini yazan Tolga Şardan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 5 ay sonra ortaya çıkarılan yeni bir kalkışma hareketinin nasıl bozulduğunu anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında hazırladığı Kara Havacılık Okulu Komutanlığı iddianamesindeki önemli tespitleri yazısına alan Şardan 2016 yılının Aralık ayında FETÖ'nün yeni bir kalkışma planladığını, savcılığın ise ciddiye alınması gereken bu istihbarata ulaştığını yazdı.

Elde edilen istihbarata göre kalkışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir törende gerçekleştirilecekti. TAI'de üretilen ATAK helikopterlerinin TSK'ya teslim töreni sırasında gerçekleştirilecek kalkışmanın zemini hazırlanmıştı.

Şardan, “TAI'den TSK'ya yapılan teslimatlar sırasında helikopterler ‘mühimmat yüklü' biçimde havalanıyor ve Ankara semalarındaki uçuş sırasında ‘deneme atışları' yapıyordu.

Söz konusu helikopterlerin Erdoğan'ın katılacağı tören günü, mühimmat yüklü biçimde havalanacak şekilde program yapılması savcılığın dikkatini çekti.

Savcılık gelen istihbaratı ve elde edilen bilgileri Cumhurbaşkanlığı ile paylaştı. 15 Temmuz'dan 5 ay sonra yeni bir kalkışma hareketi olasılığına karşı Beştepe uyarıldı. Cumhurbaşkanı, törene katılmadı.” diye yazdı.

EMNİYET İÇİN ATAK HELİKOPTERİ SİPARİŞ EDİLDİ

“Bu olaydan sonra gündeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunması konusu geldi.” diyen Şardan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de ATAK helikopterleri için sipariş verdiğini ifade etti ve ekledi:

“Yapılan alım planlamasına göre TAI, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk etapta 6, sonrasında 3 olmak üzere toplam 9 ATAK helikopterini üretip teslim edecek.

TSK'ya satılan ATAK helikopterlerindeki tüm sistemlerin üzerinde bulunacağı ATAK helikopterleri Erdoğan'ın helikopterle uçuşlarında uçuş güvenliğini sağlayacak.

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