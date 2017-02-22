Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan, katıldığı bir programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Savcı Sayan, katıldığı bir programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren Savcı Sayan'ın, en yakın hastaneden sonra üniversite hastanesine sevk edildiği belirtildi. Sayan'ın gerekli tetkikler sonucunda anjiyo olduğu vurgulanarak, "Şu anda üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. Sağlık durumu iyi olup sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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