'Savaşlar İslam coğrafyasını yetimler üreten bir merkeze dönüştürdü'

Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, 'İslam dünyasının çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu savaşlar ve yıkımlar coğrafyayı adeta yetimler üreten bir merkeze dönüştürmüştür' dedi.

AK Partili belediyeler tarafından 81 ilde Kardeşlik İftarı düzenlendi. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen iftarda konuşan Bakan Özlü, İslam dünyasında yaşanan savaşların adeta yetim üreten merkezler haline geldiğini belirterek "Günümüzde İslam dünyasının çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu karmaşalar, çatışmalar, savaşlar ve yıkımlar coğrafyayı adeta yetimler üreten bir merkeze dönüştürmüştür. Bu durumu görmek son derece elem ve üzüntü vericidir. İyiliği, güzelliği, doğruluk ve barışı temel alan İbrahim'i dinlerin doğduğu bu kadim topraklarda, maalesef güç ve çıkar kavgalarının yanı sıra dış etkiler sebebiyle her yeni bir gün onlarca çocuk yetim kalmaktadır" diye konuştu.



"TÜM AİLELERİN ÜZERİNE SORUMLULUKLAR DÜŞMEKTEDİR"

Bakan Özlü, yetim çocuklarla ilgili ülkemizde son 15 yılda önemli mesafeler alındığını işaret ederek, "Yetim yavrularımıza ilişkin çalışmalar konusunda ülkemize baktığımızda ise özellikle son 15 yılda tarihsel geleneğimize ve medeniyet kodlarımıza yaraşır seviyelere ulaştığımızı görebiliriz. Özellikle aile ve sosyal politikalar bakanlığımızın yürüttüğü projeler dünya ölçeğinde örneklikler teşkil etmektedir. Bu başarılarda milletimizin sahip olduğu derin vicdani, insani ve İslami karakter başat rol oynamaktadır. Devletimiz bir şekilde korunmasız kalmış yavrularımızın her türlü ihtiyaçlarını giderip, talim ve terbiyelerini güvence altına alırken, yani babalık görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, öte yandan halkımız gösterdiği şefkat, sevgi, ilgi ve duyarlılıkla çocuklarımıza adeta ana kucağı sıcaklığı sunmaktadır. Ancak yetim yavrularımız için daha yapacak çok işlerimizin olduğu da bir gerçektir. Bu konuda tüm toplum kesimlerine, hatta tüm ailelerin üzerine sorumluluklar düşmektedir" şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı ise, "Bugün bereketli ramazan sofrasında hep birlikte beraberiz. Ramazan aynının bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Bu günlerde birlik ve beraberliği her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, "Dünyanın pek çok yerinde çocuklar ve anneleri bu sofralara hasret yaşıyorlar. Onun için hamd ve şüküre her daim eda etmemiz lazım. Bayramımızda bayram tadında olsun" diye konuştu.



"ÜLKEMİZ BİLİYORSUNUZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR"

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ise, "Bu mübarek günlerde sık sık buluşma şansı buluyoruz ve hep birlikte iftarımızı açarak mutlu oluyoruz. Ülkemiz biliyorsunuz zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde birlik, beraberliğimizi bırakmadan gerçekten iftar sofralarında bu mübarek günlerin feyzine ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ise, kardeşlik iftarının tüm Türkiye'de AK Partili belediyeler tarafından düzenlendiğini belirterek, "İnşallah bu güzel güzel ve mübarek ayın feyzine ve bereketine ermeyi yüce Allah'ım hepimize ermeyi nasip etsin. Her zaman böyle birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

İftar yemeğine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, Ak Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Şehit yakınları, davetliler ve yetim ve öksüz çocuklar katıldı.

Bakan Özlü daha sonra Düzce yatırımları ile ilgili bir toplantıya katılmak üzere valiliğe geçti.

(Ali Yıldız / İHA)