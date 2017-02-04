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Savaşın yaralarını protezle sarıyorlar
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Savaşın yaralarını protezle sarıyorlar

Gaziantep'te Suriyelilerin çalıştırdığı sağlık merkezinde, Suriye'deki iç savaşta kolunu ve bacağını kaybeden savaş mağdurları ücretsiz protez kol ve bacak takılıyor.

Gaziantep'te Suriyelilerin çalıştırdığı sağlık merkezinde, Suriye'deki iç savaşta kolunu ve bacağını kaybeden savaş mağdurları ücretsiz protez kol ve bacak takılıyor.
Suriye'deki iç savaşta kol ve bacaklarını kaybedenler için Gaziantep'te Kuveytli iş adamlarının finansmanıyla, Uluslararası Merhametli Kalpler Derneği'ne bağlı çalışan Elsayir Rehabilitasyon ve Protez Uygulama Merkezi kuruldu. Çalışanlarının tamamı Suriyeli olan merkezde idareci, doktor, teknisyen, fizik ve rehabilitasyon uzmanları ve psikologlar dahil çok sayıda personel görev yapıyor. Aylık yaklaşık 40 kişiye protez kol veya bacak takılan merkezdeki atölyede, hastaların ölçülerine göre istenilen ebatlardaki protezler de yine çalışanlar tarafından üretiliyor. Hiç bir ücret alınmadan protezlerin takıldığı merkezde tedavi gören savaş mağdurlarının Gaziantep içi ulaşımı ve konaklama masrafları da karşılanıyor. Protezlerin monte edildiği hastalara, yeni kol ve bacaklarına alışabilmeleri için psikolojik ve fiziksel destek de veriliyor.
Halep'te çiftçi olan Mahmut Hemre, traktörle toprağını sürerken hava bombardımanı sonucu ağır yaralanmış iki ayağını kaybetmişti. Türkiye de tedavi edilen Hemre, "Uçakların attığı bombayla yaralandım. Gerisini hatırlamıyorum. Her iki ayağımı kaybetmişim. Türkiye de yeniden hayata tutundum. Bu merkezde bana protez ayak taktılar. Allah Türkiye ve bu merkezden razı olsun" dedi. Halep'te tanktan atılan bomba sonucu iki ayağını kaybeden Riyad Aced ise, "Halep'te köyümde oturuyordum. Tankın attığı bir bomba sonucu her iki ayağımı kaybettim. Bana burada protez ayak taktılar. Yeni bir hayata başladım. Allah Türkiye'den razı olsun" diye konuştu.
Protez teknisyeni Tuğrul Turan ayda 40 hastaya protez kol ve bacak hazırladıklarını protezleri bu atölyede yaptıklarını belirtti.
(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)
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