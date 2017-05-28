Savaşın gölgesinde Ramazan

Yıllardır süren savaş nedeniyle harabeye dönen Halep sokakları, Ramazan'ın gelmesi ile kurulan pazarlarla canlandı.

Yıllardır süren savaş nedeniyle harabeye dönen Halep sokakları, Ramazan'ın gelmesi ile kurulan pazarlarla canlandı.

Suriye'de savaşın gölgesinde hayat mücadelesi vermeye çalışan Halep halkı, Ramazan'ın gelmesiyle sokaklarda satış yapmaya başladı. Halk Ramazan'ın ilk gününde iftar heyecanını birlikte yaşadı. Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol edilen bölgelerde ülkeye özgü tatlılar ve içecekler sokaklara kurulan tezgahlarda satıldı. Halep'in batısında bulunan Atarib kasabasında halk sokak aralarına kurulan pazarlara akın etti. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapan Halep halkı, Ramazan sevinci ile savaşa rağmen gülümsedi.

