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Savaşın çocukları Türkçe öğreniyor
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Savaşın çocukları Türkçe öğreniyor

Mültecilerin Türkiye'ye adaptasyonu amacıyla Giresun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okuma-yazma kursu açıldı. Kursa katılanlardan Afganlı Anosha Sarwari'nin okuma-yazma öğrendiğinde ilk yapmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazmak.

Mültecilerin Türkiye'ye adaptasyonu amacıyla Giresun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okuma-yazma kursu açıldı. Kursa katılanlardan Afganlı Anosha Sarwari'nin okuma-yazma öğrendiğinde ilk yapmak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazmak.
Ülkelerini iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan savaşın mağduru çocuklar ikinci vatanlarının dilini ve kültürünü öğreniyor. Kaybettikleri yakınlarının yasını bile tutamayan savaşın çocuklarının, kendi ülkelerine dönme umutlarını hiç kaybetmedikleri görülüyor.
Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerden Giresun'a gelen sığınmacılar için Halk Eğitim Merkezi'nin öncülüğünde açılan kursta, günlük hayatlarında sıkıntı çekmemeleri için Türkçe öğretiliyor. Ailesiyle Türkiye'ye gelebilenlerden birisi olan Afganlı Anosha Sarwari ise kendilerine kucak açan ülkenin Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazmak istediğini söyledi. Afganlı Anosha Sarwari "Ülkemizi ailemizle birlikte terk etmek zorunda kaldık. Bize bu zorlu yolculuğumuzun sonunda Türkiye kucak açtı. Şimdi burası bizim ikinci vatanımız oldu. Ben de bu ikinci vatanımızın dilini öğreniyorum. Okuma-yazmayı tam öğrendiğimde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazmak istiyorum. Erdoğan'ı ben ve ailem çok seviyoruz" dedi.
Açılan kursla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabörk ise mültecilerin Türkiye'ye adaptasyonu ve hayatın içine dahil olmaları amacıyla açılan okuma-yazma kursuna yaklaşık 300 yabancının katıldığı bilgisini verdi. Karabörk Düzenlediğimiz bu kurslar hem kültürümüze uyum sağlamaları hem de Türk kültürünü öğrenmeleri açısından da önem arz etmektedir" dîye konuştu.
(Ahmet Bilge /İHA)

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