Savaş uçağı kendi askerlerini vurdu: 11 ölü, 7 yaralı
Filipinler'in Marawi şehrinde DEAŞ'la bağlantılı Maute grubunu Mindiano Adasından temizlemek için düzenlenen hava harekatında bir savaş uçağı, yanlışlıkla askerleri hedef aldı. Olayda 11 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.
Filipinler'in Marawi şehrinde DEAŞ'la bağlantılı Maute grubunu Mindiano Adasından temizlemek için düzenlenen hava harekatında bir savaş uçağı, yanlışlıkla askerleri hedef aldı. Olayda 11 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler Silahlı Kuvvetleri Şefi Eduardo Ano başkanlığında, koordinatlarının nasıl hatalı olduğunun tespit edilmesi için araştırmalara başlandığını belirterek hava kuvvetlerinin bu hatasının çok üzücü olduğunu aktardı. Lorenzana, operasyona 2 uçağın katıldığını 2'inci uçağın hedefini kaçırarak askerleri vurduğunu belirtti. Yanlışlıkla vurulan yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Lorenzana, "Bazen hata olur. Umarım bir daha olmaz. Tek yapabileceğimiz hatanın tekrar yapılmayacağını belirtmek" dedi. (Jo Reyes / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.