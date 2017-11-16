Savaş simülatörü Kocaeli Bilişim Fuarı'nda

Ana teması "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik" olarak belirlenen Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Sanal Gerçeklik(Virtual Reality)'in en gelişmiş örneklerinden olan "Savaş Simülasyonu" sergilenecek. Dünyanın en gelişmiş savaş simülatörü, 23-26 Kasım'da Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda sunulacak. Türkiye'de sanal gerçeklik sistemlerini profesyonel askeri eğitimler alanında hayata geçiren ilk örnek olan Comtra savaş simülasyonunu ilk deneyen ise o dönemde Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık olmuştu. Bu sistem dünya üzerinde sadece ABD ve Türkiye'de bulunuyor.

Binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek. Sektörün dikkat çeken isimleri ise düzenlenecek söyleşilerde deneyim paylaşımında bulunacak.

Dünyada eğlence dünyasından tıp alanındaki karmaşık bilimsel deneylere, askeri eğitim simülasyonlarından sanal müzelere kadar pek çok alanda VR teknolojileri uygulanıyor. Sanal gerçeklik sistemlerini profesyonel askeri eğitimler alanında hayata geçiren ilk özel teşebbüs olan KONRUL firması, Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 4 gün boyunca dünyanın en gelişmiş savaş simülatörünü sergileyecek.

COMTRA yani Combat Training Sistem, güvenlik güçlerinin eğitimlerine katkıda bulunan ve zenginleştiren, sanal gerçeklik tabanlı muharebe eğitim simülasyon sistemi. Comtra; güvenlik güçlerinin eğitilmesini amaçlarken bunun için sanal gerçeklik tabanlı simülasyon sistemini kullanıyor. Comtra sisteminde kullanıcılar fiziksel olarak kendilerini sabitleyici hiçbir cihaza bağlı olmadan, simülasyon alanının içinde özgürce hareket edebiliyor. Comtra simülasyon sistemi; vücut hareketlerini herhangi bir sapma olmadan algılıyor, bu özelliği kullanıcıların göz ve vücut kombinasyonlarını sağlamalarını ve bu sayede denge kaybı olmadan gerçek hayattaki hareketlerini yapabilmelerine olanak veriyor.