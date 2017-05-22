Savaş için orta menzilli balistik füze konuşlandıracak

Kuzey Kore lideri Kim Jong, savaşta kullanılmak üzere fırlatılmasında başarı sağlanan yeni orta menzilli balistik füze konuşlandırılmasına onay verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong, savaşta kullanılmak üzere fırlatılmasında başarı sağlanan yeni orta menzilli balistik füze konuşlandırılmasına onay verdi.

Kore Merkez Haber Ajansı, Kuzey Kore liderinin karadan karaya Pukguksong-2 füzesinin fırlatılışını seyrettiğini ve doğru hedefi vurmasından memnun olduğunu belirtti.

Pazar günü ülkenin batı kesiminden fırlatılan füzenin 5 yüz kilometre uçtuğu Güney Kore Askeri yetkililer tarafından ifade edilmişti.

Füzenin 12 Şubatta fırlatılan KN-15 olarak bilinen füze ile aynı tip olduğu, denizaltıdan fırlatılan balistik füzenin geliştirilmiş şekli ve katı yakıt kullanan motora sahip olduğu belirtildi.

Kim Jong 'un Kore Halk Ordusunun stratejik gücünü silahlandırmak üzere bu tip füzenin hızlı bir şekilde seri üretimin yapılmasını istediği belirtildi.

