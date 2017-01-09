09.01.2017 11:34 Savaş hem yurtlarından hem mesleklerinden etti

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler hem yurtlarından hem de mesleklerinden oldu. Siirt'e yerleşen mülteci Albek ailesinin fertleri ülkelerinde bilgisayar mühendisliği, öğretmenlik ve hemşirelik yaparken, savaştan sonra bulaşıkçılık, aşçılık ve terzilik yaparak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler hem yurtlarından hem de mesleklerinden oldu. Siirt'e yerleşen mülteci Albek ailesinin fertleri ülkelerinde bilgisayar mühendisliği, öğretmenlik ve hemşirelik yaparken, savaştan sonra bulaşıkçılık, aşçılık ve terzilik yaparak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.



Suriye'deki savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve Siirt'e yerleşen Albek ailesinin fertleri ideallerini de geride bıraktı. 5 ay önce Suriye'nin Deyr-i Zor şehrinden 3 çocuğu ve 8 torunuyla kaçan baba Hamad Albek, ülkesinde 35 yıllık saygın bir öğretmenken, şimdilerde işsiz bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Albek'in çocukları Muhammed Hamad bilgisayar mühendisiyken bulaşıkçılık, Hassan öğretmenken aşçılık ve gelini Habe Şeveta da hemşireyken terzilik yaparak ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.



Siirt'in kenar mahallelerinden birinde ikamet eden aile fertlerinden Muhammed Hamad Albek, Suriye'de bilgisayar mühendisiyken iş bulamadığı için özel bir yurtta bulaşıkçı olarak çalıştığını belirtti. Sınırda DEAŞ zulmünden kaçarak 3 ay çadırda kaldıklarını anlatan Albek, "Siirt'te yaşam mücadelesi vermek için iş arayışlarına girdim ve en sonunda özel bir yurtta bulaşıkçı olarak iş buldum. Mühendislik diplomamı da beraberimde getirdim, ama iş görmüyor" dedi.



Ailenin gelini Habe Şeveta ise, "Suriye'de hemşireydim, burada mesleğimi sürdürebilirim diye ümitlenmiştim, özel hastanelerde iş görüşmelerim oldu. Maalesef burada kendi mesleğimle ilgili iş bulamadığım için terzi olarak bir atölyede işe başladım. Eşim de öğretmendi şu an aşçı olarak çalışıyor. Ne yapabiliriz ki. Savaşın bir an önce bitmesiyle ülkemize dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.



Suriyeli çifti yanında çalıştıran atölye sahibi Hilal Gümüş de kendilerinden memnun olduğunu belirterek, "Bu kardeşimizi ve kocasını yanıma aldım. Hem işimiz yürüsün hem de onlar da fayda görsün istedik. Mesleği de onlara öğretmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş işi öğreniyorlar, onlardan çok memnunuz. Kendisi hemşireymiş kocası da öğretmen. Keşke kendi dallarında iş bulabilselerdi, ama Türkiye'de şartlar malum" ifadelerinde bulundu.

