01.01.2017 12:31 Savaş çocukları sporda buluşuyor

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışma başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarda profesyonel spor faaliyetlerine başladı. Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışma başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarda profesyonel spor faaliyetlerine başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kampta bulunan Suriyeli sığınmacılara futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi dallarda spor faaliyeti imkanı sağlandı. Bu faaliyetlerle, yaşanan savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı tahribatın etkisinin azaltılması amaçlanıyor.



Spor ortak bir dildir



Sporun ortak bir dil olduğuna vurgu yapan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, "Biz misafiri kendimizden daha fazla kollar, daha fazla önemseriz. Çünkü ensarlık Anadolu toprağının bir davranış şeklidir. Kültürel, spor ve sanat dallarında bir entegrasyon sağlanması gerekiyordu. Biz de bu anlayışla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep İl Müdürlüğü olarak şuna inanıyoruz, entegrasyon, gençlerle, çocuklarla başlar, bu şekilde aile de olumlu yönde etkilenmiş olur. Biz bu kapsamda gençlere burada düzenlediğimiz futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisinde, SODES kapsamında valilikten aldığımız bu proje ile sportif etkinlikler yaptırmayı hedefliyoruz. Spor ortak bir dildir.



Bölgesel bir lig oluşturuyoruz



Mültecilere özel bir lig oluşturulacağını belirten Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ökkeş Demir "Bakanlığımızın organize ettiği bir bölgesel lig üzerinde çalışmalara başladık. Muhacir kamplarının bulunduğu illerde bulunan çocuklarla takımlar oluşturuldu. Amatör bir lig kuruldu. TFF'ye (Türkiye Futbol Federasyonu) görüşümüzü bildirdik, resmi olarak ya bir Göçmen Ligi ya da Amatör Bölgesel bir ligin oluşturulmasını istedik. Bununla ilgili de çalışmalar başladı. Bölgemizde yer alan Nizip, Karkamış ve İslahiye'de bulunan bütün muhacir kamplarımızda futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi sportif faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

