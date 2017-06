Satrançta tarihi başarı

Türkiye, satrançta dünyanın en güçlü beş ülkesinden biri oldu. Satranç A Milli Takımı, nefes nefese takip edilen 2017 Dünya Takımlar Şampiyonasında dünya beşincisi olarak, Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Türkiye, satrançta dünyanın en güçlü beş ülkesinden biri oldu. Satranç A Milli Takımı, nefes nefese takip edilen 2017 Dünya Takımlar Şampiyonasında dünya beşincisi olarak, Türk satranç tarihinin en büyük başarısına imza attı.

'Büyükusta'lar Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'tan oluşan Milli Takım, son turda Belarus'a 2,5-1,5 kaybetmesine rağmen, 10 puanla şampiyonayı tamamladı ve ABD, Ukrayna gibi dünya satranç devlerini geride bırakmayı başardı.

"Türk satranç tarihinin en büyük başarısı bu" diyen Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "A Millilerimizin Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda aldıkları sonuç ve gösterdikleri başarılı performans, Türk satrancının gelecekteki şampiyonluklarının müjdecisi. Şampiyonada, ülkemize 'Invincible-Yenilmez Türkiye' dedirten, dünya otoritelerini hayretler içinde bırakarak tarihi bir başarıya imza atan 'Büyükustalarımız'la gurur duyuyorum. Satrançta dünyanın en iyi beş ülkesinden biri olduk. Dünya devleri arasında artık Türkiye de var" şeklinde konuştu.



BERABERE KALDIĞI ÇİN BİRİNCİ, RUSYA İKİNCİ

Çin'in şampiyon olduğu Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası, 9 tur boyunca müthiş bir zirve yarışına sahne olurken, ev sahibi Rusya ikinci, Polonya üçüncü, Hindistan ise dördüncü oldu. Türkiye, şampiyonada Norveç, Polonya ve Mısır müsabakalarında galip gelirken, Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin'le ise berabere kaldı. 2016 Dünya Satranç Olimpiyatı Şampiyonu olan ABD ve Belarus'la yaptığı maçları iyi performansına rağmen yenilgiyle kapatan Millilerimiz, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile turnuvanın beşincisi oldu.

"Satrancın Dünya Kupası" olarak kabul edilen dev turnuvada antrenörleri GM (Büyükusta) Michal Krasenkow kaptanlığında sergiledikleri başarılı performans ile dünyanın en iyi beş takımı arasında yer alan Satranç A Milli Takımı, şampiyonanın da en çok konuşulan, en çok dikkat çeken takımı oldu.



"'INVINCIBLE-YENİLMEZ TÜRKİYE' ONURUNU YAŞATTILAR"

Millilerimiz Rusya'nın Khanty - Mansiysk şehrinde düzenlenen şampiyonada, 2015 Dünya Takımlar Şampiyonu Çin, Amerika Şampiyonu ABD, Avrupa İkincisi Ukrayna, Afrika Şampiyonu Mısır, Asya Şampiyonu Hindistan, 2016 Olimpiyat Beşincisi Norveç, 2016 Olimpiyat Yedincisi Polonya, FIDE tarafından seçilen ülke takımı Belarus ve ev sahibi Rusya ile mücadele etti. Özellikle ilk 5 turda, dünyanın en iyi takımları karşısında gösterdiği müthiş performans ile iki galibiyete, üç beraberliğe imza atan A Milli Satranç Takımı için dünya satranç otoriteleri tarafından "Invincible-Yenilmez Türkiye" tanımlamaları yapıldı.

Nefes nefese süren devler yarışında, ilk iki turda dünya satrancının en güçlü takımlarından Ukrayna ve Rusya ile karşılaşan Türk Milli Takımı, ev sahibi Rusya ve Ukrayna ile berabere kaldı. Turnuvanın en güçlü iki takımına puan kaybettirerek de adından söz ettiren Milliler, 3.turda Norveç'i, 4. turda Polonya'yı yendi. 5. turda turnuvanın şampiyonu olan güçlü Çin'le 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdüren Milli Takım, 6. turda da muhteşem bir oyunla, satrancın anavatanı Hindistan'la 2-2 berabere kalarak, satranç otoritelerini şaşkına çevirdi.

Müthiş bir mücadelenin yaşandığı şampiyonada ilk 3'ü zorlayan Milli Takım, 7. turda 2016 Dünya Satranç Olimpiyatı Şampiyonu güçlü rakibi ABD ile karşısında iyi bir oyun sergilemesine rağmen, maçı yenilgiyle bitirdi. 8.turda, Afrika Şampiyonu Mısır'ı 3-1 sonuçla geçen Millilerimiz, 9.turda Belarus'la çıktığı mücadeleden 2,5-1,5 gibi bir sonuçla yenilmesine rağmen ABD ve Ukrayna gibi satranç devlerinin önünde 10 puanla 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.



DÜNYA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI'NDAKİ EN İYİ SONUÇ

Türkiye ilk defa bu yıl Olimpiyatta aldığı dünya altıncılığı ile Dünya Satranç Takım Şampiyonası'na doğrudan katıldı. Daha önce ev sahibi olması nedeniyle iki defa bu şampiyonaya katılan Satranç A Milli Takımı, Bursa'da yapılan 2010 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 puanla onuncu sırada yer almıştı. 2013 yılında Antalya'da gerçekleşen şampiyonada ise yine bir galibiyet, bir beraberlikle ve 3 puanla dev müsabakayı dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Rusya'daki Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'ndaki zirve yarışında, dünya satranç otoriteleri, A Milli Takımı'nın güçlü takımlar karşısındaki performansından ve Türk satrancının bulunduğu noktadan övgüyle bahsederken, şampiyonanın sürpriz takımının Türkiye olduğu yorumları yapıldı.



"TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, A Milli Takımın Dünya Takımlar Şampiyonası'ndaki performansının dünya satranç kamuoyunun da dikkatini çektiğini belirterek, soluk soluğa geçen şampiyonada alınan derecenin daha büyük başarıların habercisi olduğunu kaydetti. Tulay şunları söyledi:

"Günlerdir müthiş bir heyecan ve mücadele yaşanıyor. Türkiye, Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Dünyanın satrançta en güçlü takımlarıyla karşılaşan A Millilerimiz muhteşem bir performans sergilediler. Hem şampiyonaya hem de gündeme damga vurdular. Yarıştan hiç kopmadılar, ilk üçü zorladılar. Devlerle mücadele ederek, bir hayali de gerçekleştirdiler ve dünyanın en güçlü beş takımı arasında yer aldılar. Türk satranç tarihinin en iyi derecesine imza atan Millilerimizin aldığı bu sonuç, daha büyük başarıların, şampiyonlukların da ayak sesleri aslında. Bize çifte bayram yaşatan, dünyaya ve Türkiye'ye 'Türk satrancı nereden nereye geldi' dedirten; Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Batuhan Daştan ile gurur duyuyoruz. 9 tur boyunca kalbimiz ve dualarımız onlarlaydı. Milli Takımımıza, satranç gönüllüsü ailelerine, onlara her türlü desteği veren tüm antrenörlerine ve Milli Takım Antrenörümüz Michal Krasenkow'a ülkem adına teşekkür ediyorum. Gelecek onlarla daha güzel olacak. TSF olarak daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi zirveye taşıyacağız."



HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA

TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş'in Kafile Başkanlığı'nı yaptığı Satranç A Milli Takımı yarın (28 Haziran Çarşamba) saat 17.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Devlerin zirve yarışında satranç camiasını büyük bir sevince boğan A Millilere, TSF Başkanı Gülkız Tulay, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri ve satranç ailesinin katılımıyla coşkulu bir karşılama töreni yapılacak.