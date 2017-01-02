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Satranç Federasyonu'ndan 'Cübbeli' açıklaması
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Satranç Federasyonu'ndan 'Cübbeli' açıklaması

Türkiye Satranç Federasyonu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, satranç ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından hukuki yaptırımlara baş vuracağını açıkladı.

Türkiye Satranç Federasyonu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, satranç ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından hukuki yaptırımlara baş vuracağını açıkladı.

Türkiye Satranç Federasyonu kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin" şeklindeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaparak, hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"TSF olarak, satranç sporu ile ilgili bugün (2 Ocak 2017) negatif değerlendirmelerin yer aldığı bir videonun internet sitelerine ve sosyal paylaşım sitelerine yansıması üzerine, bu konuda açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Videoda yer alan 'söz konusu kişi'nin satrançla ilgili sözleri kabul edilemez nitelik taşımaktadır ve camiamız tarafından da tepkiyle karşılanmıştır.

Birliğe, beraberliğe, barışa ve satranç sporunun felsefesine en çok gereksinim duyduğumuz bugünlerde, binlerce sporcumuzu ve ailelerimizi de etkileyen, 'hiçbir temele dayanmayan bu yorum ve değerlendirmeler' ile ilgili Türkiye Satranç Federasyonu olarak hukuki süreç başlatılmıştır. Ayrıca tüm yetkili merciler nezdinde de girişimlerimiz sürdürülmektedir.

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir spor federasyonudur. Satranç sporu, bu ülkenin en gözde spor dallarından biridir. Satranç ailesi ise satrancın hayata kattığı değerlerle büyüyen, aklı ve bilimi esas alan temeller üzerinde yürüyen büyük bir ailedir. Türkiye'de son yıllarda satranç sporuna artan ilgi rakamlara yansımıştır ve şu anda 700 bini aşkın lisanslı sporcumuz mevcuttur. TSF olarak hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmaktır. Türk satranç sporcuları, son yıllarda Olimpiyatlardan, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarına kadar ülkemize gurur tablosu oluşturan çok sayıda başarıya imza atmıştır.

Satranç, bu topraklarda tarih boyunca çok sayıda devlet büyüğümüzün ve liderimizin de önemsediği ve oynadığı bir spordur. TSF olarak, Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için çıktığımız bu yolda bize en büyük desteği yine değerli devlet büyüklerimiz sağlamıştır ve sözleriyle, dağıttıkları satranç takımlarıyla, katıldıkları organizasyonlarla da bu sevginin, bu sporun büyümesine katkı sağlamaya devam etmektedirler.

Önümüzdeki günlerde de satranç sporunun yine tüm güzelliklerinin sergileneceği organizasyonlarımızı camiamıza yakışır şekilde, her türlü ayrıntıyı düşünerek, gerekli tedbirleri alarak, güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Satranç sporu taşıdığı değerleri hayatın her alanına aktaran bir spordur. Bu spor aynı zamanda analitik düşünen, stratejik bakış açısına sahip, çalışkan, vizyoner, başarılı, öz güveni yüksek, Türkiye'nin geleceğine imza atacak nesiller oluşturulmasına aracılık etme yoludur. Ülkemizin içeride ve dışarıda çok sayıda hainlikle, karanlıkla boğuştuğu bugünlerde, satranç sporunun ışığı ile yürüyen, alt yapısı sağlam, ülke sevgisi ile dolu, pırıl pırıl çocuklarımızla, gençlerimizle geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyoruz.

Sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, il temsilcilerimiz, kulüplerimiz, çalışanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, ailelerimiz, sponsorlarımız ve satranç dostlarımızla barış için, kardeşlik için, hoşgörü için, sevgi için, birlik ve beraberlik için bu sporun güzelliklerini yaymaya devam edeceğiz. Türk satrancının büyümesi ile Türk sporunun ve Türkiye'nin kazanacağına yürekten inanıyoruz. Saygılarımızla..."
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