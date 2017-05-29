Satışa hazır bir buçuk kilo metamfetami ele geçirildi

Bursa'da narkotimler, doğu illerinden getirilen ve satışa hazır bir buçuk kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotimler, doğu illerinden getirilen ve satışa hazır bir buçuk kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli aracı Eskişehir-Bursa karayolunda durdurmak istedi. Aracın kaçması üzerine kısa süre yaşanan kovalamacanın ardından C.P., T.A. ve A.M. yakalandı. Araçta yapılan aramada bir buçuk kilogram metamfetamin, 50 gram esrar ve çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, Bursa'ya getirilen uyuşturucunun satışını yapacağı tespit edilen R.S., M.T., A.P., B.K., A.K. ve Ş.Ş., ikamet adreslerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Narkotim ve motorize ekipler başta olmak üzere narkotik köpeği 'Alfa'nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Cengiz Gündüz /İHA)