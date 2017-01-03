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Satırlı ve silahlı hırsızlık güvenlik kamerasında
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Satırlı ve silahlı hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te hurda imalathanesine giren ve ellerinde tabanca ve satır bulunan iki şahıs iş yerine ait kamyonetle birlikte 35 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'te hurda imalathanesine giren ve ellerinde tabanca ve satır bulunan iki şahıs iş yerine ait kamyonetle birlikte 35 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Şehitkamil ilçesi KÜSGET sanayi sitesi A Blokta bulunan hurda geri dönüşüm atölyesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Ali Erik'e ait iş yerine giren ve ellerinde satır ve tabanca bulunan 2 şahıs önce güvenlik kameralarının yönlerini değiştiriyor. İddiaya göre yazıhanede iş yerine ait kamyonetin yedek anahtarını bulan şahıslar daha sonra 35 bin liralık bakır, tunç ve demir gibi malzemeleri yükleyerek kayıplara karıştı.

"Aynı gün iki defa soyuldum"

İş yerinin aynı gün ve aynı şahıslar tarafından iki defa soyulduğunu söyleyen Ali Erik, "Sabah dükkana geldiğimde aracımın olmadığını görünce hemen güvenlik kamerasına baktım hepsinin yönü değişmişti. Hemen görüntüleri izledim ve soyulduğumu anlayınca durumu polise bildirdim. Polis ekipleri görüntüleri inceledi. Ama halen bir haber yok' dedi.

"Dükkanıma 1 gecede 5 kez hırsız girdi"

Aynı gece dükkanına 5 kez hırsız girdiğini söyleyen hurdacı esnafı İbrahim Uçar ise "Burada bir güvenlik zafiyeti mevcut. Biz sanayi esnafı olarak bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Evimizde rahat uyuyamıyoruz. Benim dükkanıma da aynı gece 5 kez hırsız girdi, yaklaşık 15 bin zararım var. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını da polise verdik. Ancak bir sonuç alamadık. Mağduruz ve emniyetin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesinde, son 1 ay içerisinde 10 ayrı hurdacının iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığı ve 100 bin liralık soygun yapıldığı öne sürüldü.
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