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Satırla kapıyı açıp 5 dakikada soydu
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Satırla kapıyı açıp 5 dakikada soydu

Gaziantep'te bir iş hanına dadanan hırsız bir dükkanın kapısını satırla açıp 5 dakikada soyarken, ikinci hırsızlık girişimi ise sonuçsuz kaldı.

Gaziantep'te bir iş hanına dadanan hırsız bir dükkanın kapısını satırla açıp 5 dakikada soyarken, ikinci hırsızlık girişimi ise sonuçsuz kaldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karatarla Mahallesi Kumruoğlu Sokak Özdemir İşhanına dadanan hırsız, ilk gün kapıyı açarak girdiği iş yerini 5 dakikada soyarken, 2 gün sonra girmek istediği iş yerinin kapısını ise açamadı. Aynı iş hanındaki farklı iş yerlerini hedef alan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsız, görüntülerin ilkinde S.G.'ye ait tekstil ürünleri satan iş yerine geliyor. Sabah saat 08.53'te iş hanına giren şahıs, çevreye bakmasının ardından satırla zorladığı kapıyı açarak iş yerine giriyor. Yaklaşık 10 saniyede kapıyı açan zanlı, poşetlere doldurduğu malzemeyle birlikte iş yerinden çıkarak, saat 08.58'de iş hanından ayrılıyor.

İKİNCİ GİRİŞİMDE KAPIYI AÇAMADI
Aynı iş hanına iki gün sonra tekrar gelen şahıs, gözüne kestirdiği dükkanın çevresinde kısa bir keşfin ardından yöneldiği kapıyı cebinden çıkardığı tornavida ile zorlamaya başlıyor. Yaklaşık 20 saniye uğraşan şahıs, çevreden duyduğu ses üzerine duraklıyor. Rahat tavırlarla iş yerinin açılmasını bekleyen müşteri gibi davranan şahıs, bir süre sonra oturup ortalıkta kimsenin bulunmadığına emin olduktan sonra iş yeri çevresinde bir süre geziniyor. Şahıs, toplam 10 dakika süren keşfi sonrası oradan uzaklaşıyor.
(Mehmet Bulut/İHA)

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