06.02.2017 15:31 Satırla kapısını açtığı manavı soydu

Karaman'da bir manav dükkanının kapısını satırla açarak içeriye giren hırsız, kasadaki bozuk paralarla sigaraları alarak kayıplara karıştı. Karaman'da bir manav dükkanının kapısını satırla açarak içeriye giren hırsız, kasadaki bozuk paralarla sigaraları alarak kayıplara karıştı.

Olay, sabaha karşı Mansurdede Mahallesi'nde bulunan bir manav dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne saat 03.00 sıralarında bisikletiyle gelen kimliği belirsiz kişi etrafı kolaçan ettikten sonra bisikletinden inerek iş yerinin kapısına yöneldi. Ardından belinden çıkardığı satırla kapıyı açarak içeriye giren şüpheli kasaya yöneldi. Kasadaki bozuk paraları tezgahtan aldığı poşete dolduran şahıs, daha sonra vitrindeki sigaraları da poşete doldurdu. Hırsızlık şüphelisi, poşete doldurduğu sigara ve parayı alarak geldiği bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden manav sahibi İlyas Coşkun, durumu hemen polise bildirdi. Hırsızlığın yaşandığı dükkana gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi İlyas Coşkun, "Sabah iş yerini açmaya geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimde ise hırsız girdiğini anlayınca durumu polise bildirdim. Hırsız, kasadaki bozuk paralar ile vitrindeki pahalı sigaraları da almış. Bunların hepsini güvenlik kamerası çekmiş" dedi.

(Mehmet Dağlı / İHA)

