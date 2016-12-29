29.12.2016 10:06 Saruhanlı'ya İmam Hatip okulları kompleksi yapılıyor

Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde, Belediyenin tahsis ettiği Saruhan mahallesindeki 12 bin 250 metrekare alana, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi, 200 yataklı öğrenci yurdu ve caminin de içinde bulunduğu bir eğitim tesisi yapılıyor. Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde, Belediyenin tahsis ettiği Saruhan mahallesindeki 12 bin 250 metrekare alana, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi, 200 yataklı öğrenci yurdu ve caminin de içinde bulunduğu bir eğitim tesisi yapılıyor.



Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı yaptığı açıklamada Saruhanlı'da uzun süredir eksikliği hissedilen imam hatip lisesi ve ortaokulunun Saruhanlı'ya kazandırılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Bu kapsamda ilk iş olarak mülkiyeti belediyeye ait olan Saruhan Mahallesindeki 12 bin 500 metrekare arsayı okul yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis ettiklerini ifade eden Yaralı, şunları kaydetti:



"İlçemizin güzel ve merkezi bir noktasında, öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği bu alanı okul yapılması için tahsis ettik. Bu kapsamda öncelikli olarak 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımına başlandı. Okulun kaba inşaatı hızla devam ediyor. Daha sonra da Lise, cami ve pansiyonumuzun yapımına geçilecek. Bu alan okulların yapılmasıyla külliye havası kazanacak. Okulların burada konuşlanmasıyla birlikte, ilçe merkezine 200 metre mesafede olan ancak kıyı bir mahalle olarak kalan burası da hareketlenecek. Şehirleşme anlamında da güzel bir yer seçtik. İlçemiz için hayırlı olsun."



Başkan Yaralı, ilçede halihazırdaki İmam Hatip Ortaokulu'nda 128, Lise de ise 110 olmak üzere toplam 238 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

