30.12.2016 12:14 Saruhanlı'dan Halep'e 5 kamyon yardım

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ve Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Halep İçin Kardeşlik Zamanı' isimli yardım kampanyası kapsamında AK Parti Saruhanlı Kadın Kolları tarafından toplanan 5 kamyon yardım malzemesi, Halep'e ulaştırılmak üzere AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na gönderildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları ve Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Halep İçin Kardeşlik Zamanı' isimli yardım kampanyası kapsamında AK Parti Saruhanlı Kadın Kolları tarafından toplanan 5 kamyon yardım malzemesi, Halep'e ulaştırılmak üzere AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na gönderildi.



İlçedeki uğurlama programına Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, AK Parti Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı.



Saruhanlı Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yaklaşık 10 gün boyunca toplanan ve maliyeti 40 bin lirayı bulan 50 çuval un, 500 litre zeytinyağı, kullanılmamış 150 adet battaniye ile 70 koli elbise, 45 koli gıda malzemesi ve 7 bin lira nakit para yardımı Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na gönderildi.



Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada Suriye'de mazlumların yaşadığı drama, acı ve gözyaşına Türkiye hariç diğer ülkelerin seyirci kaldığını belirterek, "Bizler millet olarak mağdur ve mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olacağız. Bu kapsamda ilçemizde adeta bir seferberlik yaşandı. Önemli ölçüde yardım toplandı. Yardımların toplanmasında emeği geçen Kadın Kolları Başkanımız Medine Taştekin ve yönetim kurulu üyeleri ile yardımda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Gökmen ise, "Hemen yanı başımızda bizimle tarihi bağları olan kardeşlerimizin yaşadığı Halep'te de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Halep halkı ölümle, sefaletle ve açlıkla iç içe getirilmiş durumda. Halepli kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Onları yalnız bırakmayacağız. Yardımların toplanmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.



AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin de, Kadın kolları olarak karınca kararınca Halepli vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini ifade ederek, "Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bugün itibariyle yardım kampanyamız sona erdi. Duyarlı ve hayırsever halkımızdan büyük destek gördük. Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Hüseyin Yaralı, İlçe Başkanımız Ahmet Gökmen ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

