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Saruhanlı'daki mülteciler yardım eli bekliyor
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Saruhanlı'daki mülteciler yardım eli bekliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ve Türkmen mülteci aileler zor kış şartları altında çadır barınaklarında yaşam mücadelesi veriyor. AK Parti Saruhanlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin, mülteci aileleri çadırlarında ziyaret ederek, sıkıntılarını yerinde dinledi. Kaymakam İlker Özerk Özcan'ın talimatıyla ailelere gıda ve yakacak yardımında bulunulduğunu kaydeden Başkan Taştekin, siyasi görüşlerin bir kenara bırakılıp mülteci ailelere yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ve Türkmen mülteci aileler zor kış şartları altında çadır barınaklarında yaşam mücadelesi veriyor. AK Parti Saruhanlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin, mülteci aileleri çadırlarında ziyaret ederek, sıkıntılarını yerinde dinledi. Kaymakam İlker Özerk Özcan'ın talimatıyla ailelere gıda ve yakacak yardımında bulunulduğunu kaydeden Başkan Taştekin, siyasi görüşlerin bir kenara bırakılıp mülteci ailelere yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Saruhanlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin, Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli ve Türkmen mülteci ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında izlenimlerini anlatan Başkan Taştekin, tüm Saruhanlı halkını mülteci ailelere yardım etmeye davet etti. "Siyasi görüşleri bir kenara bırakıp insani bir konu için tüm partilerle bir araya gelmeliyiz" diyen Taştekin, "Paşaköy civarında yaşayan mülteci ailelerin varlığından haberdardım fakat bu derecede kötü bir durumda olduklarını bilmiyordum. Çocukların yaşadığı bu üzücü durum beni derinden etkiledi ve farklı düşüncelere sevk etti. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetinden bir birey olarak akşam ailemizle sofraya oturup yemek yerken bu çocuklar aklımıza gelmeli. Önce bir mümin sonra bir anne olarak ve bir AK Partili olarak çok üzgünüm. Bu çocuklara, kadınlara yardım etmek bizim görevimiz ve borcumuz. 3 yıldır yaşanan savaşta 5 buçuk milyon mağdur çocuk var. Bunun 450 bini ülkemizde. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bir ensar olarak muhacirleri yani bize emanet misafirleri yerinde gördüm. Oraya gittiğimizde bu kadar kötü bir manzarayla karşılaşacağımızı tahmin etmiyordum. Orada onların varlığından haberdardım fakat barınacak yerleri var, konu komşu yardım ediyordur diye düşünüyordum. Ancak bunun böyle olmadığını öğrendim. Bir kadın olarak kahroldum. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten zor durumdalar. Onlara Saruhanlı halkı olarak yardım eli uzatmalıyız." dedi.

Savaşın mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydeden Taştekin, konuşmasına şöyle devam etti: "Onlar suçsuz ve masumlar. Burada onları kimsesiz bırakmamalıyız. Çadırlardaki çocuklar gözümüzün içine bakıyordu. Biz içeriye girdikten sonra dizlerinin üzerlerine çöküp bizi izlediler. Hanelerine yabancılar gelmiş, onlara yardım etmek için geldiğimizi düşünür gibi merakla bizi izlediler. Kaymakamımız insani yönüyle talimatlar verdi. Kaymakamın talimat vermesi bizim için çok önemliydi. Gıda ye kömür yardımları yapıldı. Bunlar geçici yardımlar. Şimdi sırada barınma problemlerini çözmek var. Mülteci ailelere öncelikle kimlik çıkarmayı planlıyoruz. Devletimizin mültecilere verdiği destekten ve yardımlardan bu aileler de faydalanmalı. Ayrıca sosyal yardımlaşma da çocukların kıyafet ve okul ihtiyaçlarını karşılayacak. Ben de Saruhanlı AK Parti kadın kolları başkanı olarak bu işin takipçisi olacağım. Daha önce de belirttiğim gibi önce bir kadın sonra anne olarak ve bir AK Partili olarak bu işi takip edeceğim. Kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz ve emniyetimiz bize bu konuda büyük destek verdiler. Sağolsunlar tüm gerekli yardımları yapıyorlar. Savaş boyunca 10 bin çocuk öldürülmüş. 8 bin çocuğun annesi babası yok. Ya ölmüşler ya da kayıp. 8 bin çocuk ebeveynleri olmadan ülkelerinden çıkmış, kaçırılmış. Bunlar ciddi rakamlar. Bunlar çocuklar. İnsanlıkla alakalı bir konu bu. Vicdanla alakalı bir konu. Bu konuda siyasi rant elde etmek gibi bir düşüncemiz yok, olması da mümkün değil. Vatandaşlar bize maddi ve manevi olarak destek olabilir. Hatta görmek isteyenler bizlerle gelebilir. Bizimle birlikte yürüyen insanların olmasını bilmek bile iyi hissetmemizi sağlıyor. Bizimle birlikte çalışabilecek, mahallelerinde böyle aileleri tespit edebilecek herkesi bekliyoruz. Yeter ki herkes bir işin ucundan tutsun. Yardımlarını sosyal yardımlaşmaya götürsünler. Onlar zaten ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Biz Saruhanlı AK Parti Teşkilatı olarak muhalefetin de desteklerini bekliyoruz, onlara da kapımız açık. Bu konuda onlarla da omuz omuza yürümeye hazırız. Bizim insanımızın insani yardım söz konusu olduğunda gönlü çok geniş. Bizim temennimiz belli. Biz bu ailelerin sorunlarını çözmek istiyoruz. Öncelikle çocukların ve kadınların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak istiyoruz."
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