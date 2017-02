Şartı yerine gelirse 'evet' diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bize diyorlar ki evet oyu kullanın. Niye kardeşim? Bana mantıklı gerekçe göster gidip evet oyunu ben de vereyim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize diyorlar ki evet oyu kullanın. Niye kardeşim? Bana mantıklı gerekçe göster gidip evet oyunu ben de vereyim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, gençleri kandırmak için 18 yaşında milletvekilliği getirdiklerini savunarak, "18 yaşındaki çocuğun babası diyor ki benim çocuğum işsiz, sen önce ona bir iş ver. Oturup çalışsın millekvekilliğini istemiyorum ben iş istiyorum diyor. Bu 18 yaş milletvekilliğini kendi çocukları için getiriyorlar. Bakkalın 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı, manavın olacak mı, çiftçinin olacak mı, memurun olacak mı? Bunlar kendi çocuklarına istikbal hazırlıyorlar ve söylediler, söyledikleri içinde teşekkür ettim, '18 yaşındaki çocuklarımızı milletvekili yapacağız, ömür boyu askerlikten de muaf tutacağız.' Genç arkadaşım hala bu düzene hayır demiyor musun?" diye sordu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bir televizyon programında TSK'ya 30 bin personel alınacağını açıkladığını ve "Çok sevindirici olan 30 bin kişilik alım için 534 bin kişinin müracaatı oldu" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu senin işsizliğinin hangi boyutlarda olduğunu gösteriyor. 1 milyon kişi başvursa daha da memnun olacak. Akıl mantık alacak şey değil. Batman'da bin 400 kişi geçici işçi alınacak başvuran 24 binden fazla kişi. Rize'de Türkiye İş Kurumu'nun Rize İl Müdürlüğü izdiham halinde. İnsanlar birbirini eziyor. Bu tabloya hala hayır demeyecek misin sevgili vatandaşım" açıklamasında bulundu.



"BANA MANTIKLI GEREKÇE GÖSTER GİDİP EVET OYUNU BEN DE VEREYİM"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek adam rejimi kuracağız diyorlar. Parlamenter demokratik sistemden vazgeçiyoruz tek adam rejim kuracağız diyorlar. Ben Türkiye'yi gerekirse tek adama feda ederim mantığıyla yola çıkmış vaziyetteler. Benim aklımın almadığı konu da budur. Ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken, neden rejim değişikliği? İşsizliği çözmek için mücadele ettiler de parlamenter sistem mi buna engel oldu? Terörü bitirmek için çaba gösterdiniz de parlamenter sistem mi engel oldu? Bütün komşularla dost olmak istediniz de size parlamenter sistem mi engel oldu? Bu parlamenter sistem hangi engeli getirdi sizin önünüze? Neden tek adam rejimi hangi gerekçeyle tek adam rejimi? Neden bu anayasa değişikliğine millet evet desin. Bir Allah'ın kulu çıkıp anlatsın, şunun için evet deyin sevgili vatandaşlarım desin. Buldukları tek şey var, hayır oyu kullananlar teröristtir. Kamuoyundan büyük tepki alınca bundan vazgeçtiler. Bunu söyleyen adamlar terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardır işin garip tarafı da bu. Şimdi soruyoruz neden tek adam rejimi? Bütün yetkiler neden bir adama verilsin? Neden 600 milletvekili? Neden meclisi fesih yetkisi veriyorsunuz? Hangi gerekçeyle cumhurbaşkanı taraflı olacak? Bir partinin genel başkanı nasıl hakim tayin edecek ve o hakim nasıl tarafsız olacak? Bunların cevabını bekliyoruz. Afganistan'da başkan yardımcısı sayısı kaç, iki. Yazılı iki kişi ve seçimle gelirler. Bizde seçimle gelmeyecek, kaç kişi olduğunu da, kaç bakan olduğunu da kimse bilmiyor. Bize diyorlar ki evet oyu kullanın. Niye kardeşim? Bana mantıklı gerekçe göster gidip evet oyunu ben de vereyim. Ama ben sana yüzlerce mantıklı gerekçe gösteriyorum sevgili vatandaşım git namusunla, şerefinle, onurunla hayır oyunu kullan diyorum."



"EVET OYUNUN VEBALİ AĞIRDIR"

Orhan Gencebay'ın 'hatasız kul olmaz' şarkısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hata insana mahsus bir kavramdır. Hatasız kul olmaz. İnsanlar hata yapabilir önemli olan hatadan ders çıkarmaktır. Bir kişiye devleti teslim ettiğiniz zaman ne olacak? Bir kişiye devleti teslim edersiniz ve o bir kişiyi herhangi bir güç yanıltırsa kandırırsa devleti 12 saatte ele geçirir. Çünkü kararname çıkarma yetkisi var. Bütün valiler, büyükelçiler, komutanlar, kaymakamlar, müftüler, polis müdürleri istenirse bir öğleden sonra bir kararnameyle tamamı değiştirilir. Böyle bir maceranın içine Türkiye sürüklenebilir mi? Sürüklenmemeli. İlhan Kesici'nin güzel bir sözü vardı Anadolu'da söylenen, 'Bu kadar yetkiyi evliyaya versen evliyayı azdırırsın' diye. Aynı tabloyla karşı karşıyayız. Bu kadar yetki bir kişiye verilemez. Doğru da değildir. Devletin sigortası vardır. Muhtar kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz birisi gelir sizin muhtarlığın kapısına anahtarı asar. Hala hayır demeyecek misin sevgili muhtar kardeşim. Annelere sesleniyorum, siz çocuklarınızı nereye gittiğini bilmediğiniz bir trene bindirir misiniz? Sonunun ne olacağı bir yolculuğa gönderir misiniz? Onun için bu işin evet oyunun vebali ağırdır. Evet oyunun vebali ağırdır. Çocuklarınıza, bayrağınıza, vatanınıza saygı duyuyorsanız bu işin tek yolu vardır bu kadar yetki bir kişiye verilmez hayır diyeceksiniz. Hayır oyunun hiçbir vebali yok. Hayır oyunu huzur içinde kullanabilirsiniz. Çünkü hayır oyu verdiğiniz zaman bildiğiniz bir yol var. En kestirme yol bildiğiniz yoldur. Parlamenter demokratik sistem en iyi bildiğimiz yol. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, valiler, TBMM yerinde. Sonunun ne olacağını biliyoruz ama evet olursa sonunun ne olacağını kimse bilmiyor. Türkiye derin ve sonu belli olmayan bir maceranın içine sürükleniyor. Her vatandaşımın her annenin bunun düşünmesi lazım. Bu bir parti meselesi değildir. hepimizi ilgilendiren konudur. Hayır oyu kullanmanın güzel bir huzuru ve bereketi vardır. Bilinen yoldan dönmemek o yolu sağlamlaştırmak varken bilinmeyen bir yola neden bu milleti sürüklüyoruz. Bilinmeyen bir yola sürüklenmemek umuduyla hepinizi hayıra davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP logosundaki değişiklik dikkat çekti. CHP logosu kırmızı zemin üzerine altı ok ve beyaz zemin üzerine CHP yazısından oluşuyordu. CHP yazısının bulunduğu zeminin gökyüzü mavisine çevrildiği görüldü.

(Pelin Üzek / İHA)