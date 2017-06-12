'Şarkı çalıntı' iddiasına yanıt geldi

Sinan Akçıl'ın 'Yüzyılın Aşkı' şarkısının çalıntı olduğu iddiasına, şarkıda onunla düet yapan Serdar Ortaç'tan yanıt geldi.

Sinan Akçıl'ın "Yüzyılın Aşkı" şarkısının çalıntı olduğu iddiasına, şarkıda onunla düet yapan Serdar Ortaç'tan yanıt geldi.

Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl'ın düet yaptıkları 'Yüzyılın Aşkı' şarkısının Kosovalı Dhurata Dora & Dj Geek'in AYO isimli şarkısından çalıntı olduğu ileri sürüldü. İddiaya cevap veren Serdar Ortaç, "Şarkı çalıntı değil. Sinan dünya para verdi, müziği satın aldı. Ben üstüne söz yazdım" dedi.

