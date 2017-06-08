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Şarjda unutulan telefon evi küle çevirdi
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Şarjda unutulan telefon evi küle çevirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarjda patlayan cep telefonu yüzünden çıkan yangında bir ev küle döndü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarjda patlayan cep telefonu yüzünden çıkan yangında bir ev küle döndü.
Olay, 3 Haziran'da, Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Aydınlık Caddesi Çelebi Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan Karaaslan ailesine ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Şakir Karaaslan, sahur yaptıktan sonra telefonunu şarja takarak, uyumaya gitti. Bir süre sonra evden duman çıktığını fark eden komşuları, ailenin kapısını çalarak, uyandırmaya çalıştı. Yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği apartmanda kapıya vurulan sert yumruklarla uyanan aile, yangını fark ettikten sonra evden çıkarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında evin içerisindeki eşyalar küle döndü. Yapılan incelemede, yangının şarja takılan cep telefonunun patlaması nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, itfaiye raporunu alan ev sahibi, telefon şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ŞARJA BIRAKTIKTAN 1 SAAT SONRA PATLADI"
Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Şakir Karaaslan, sahurunu yapıp telefonu şarja bıraktığını ve uyumaya gittiğini belirterek, "Bir saat sonra üst komşumuz Metin Bey olayı fark edince kapımızı çalmaya başlıyor. Ben kendimde değildim. Eşim ve küçük oğlum uyanıyor. Kızımla beraber beni uyandırdılar. Dışarı çıktık. Bu olaydan dolayı çocuklarımın psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

"TELEFONUN GARANTİSİ HALA DEVAM EDİYOR"
Sekiz ay önce aldığı telefonun garantisinin halen devam ettiğini ifade eden Karaaslan, "İtfaiye ekipleri yaptıkları araştırmada yangının telefon patlaması sonucu çıktığını tespit etti. Bu raporlarında da mevcut. Telefon paramparça oldu. Tutanakta da zaten belirtiliyor. Telefon şirketine dava açtım. Evin tadilatına başladım" dedi.

"5 DAKİKALIK BİR GECİKME OLSA EVDEN 5 CAN ÇIKABİLİRDİ"
Aileyi uyandıran üst komşuları ise yangından dolayı elektriklerin kesildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zil çalışmıyordu. Kapıyı kıracak derecede vurmaya başlayınca uyandılar. O arada parmağım kırıldı. Komşumun 20 bin TL'nin üzerinde bir zararı var. Ben de eski itfaiyeciyim. 5 dakikalık bir gecikme olsa buradan 5 can çıkabilirdi. Olayı anında fark etmesem biz de tehlikede olabilirdik."
(Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl /İHA)

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