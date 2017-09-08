08.09.2017 09:00 Sarıyer'de terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'de birçok adrese operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'de birçok adrese operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Gece saat 03.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden hareket eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan birçok adrese özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.

Sarıyer'de düzenlenen operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

