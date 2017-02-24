Sarıyer'de orman yangını

İstanbul Sarıyer'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken itfaiye helikopteri de söndürme çalışmalarına havdan destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sarıyer'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken itfaiye helikopteri de söndürme çalışmalarına havdan destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sarıyer Kilyos'da bulunan ormanlık alanda henüz belirlemeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğlen saat 14.00 sıralarında ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalıların tutuşmasıyla ormanın bir çok noktasına yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının yayılmasını önlemek için de çalışma başlatan ekiplere itfaiye helikopteri de havadan destek verdi. Söndürme çalışmalarına destek vermek için olay yerine iş makinelerinin de geldiği görüldü.

Yangını fark ederek olay yerine itfaiye ekiplerini çağıran Yusuf Duman, "Saat 14.00 gibiydi. Ormandan duman çıktığını gördüm. İtfaiye haber verdim. İtfaiye geldi. Sonra söndürmeye başladılar. Ben bahçede çalışırken büyük bir ateş çıktığını gördüm ama neden çıktığını bilmiyorum. Birisi mangal yakmıştır belki söndürmeyi unutmuştur. Ondan çıkmış olabilir" dedi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Hüseyin Coşkun/İHA)