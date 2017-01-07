07.01.2017 23:23 Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 102. yıldönümü

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, gelecek nesillere vatanın, bayrağın ve toprağın ne demek olduğunu anlatmak gerektiğini söyledi. Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, gelecek nesillere vatanın, bayrağın ve toprağın ne demek olduğunu anlatmak gerektiğini söyledi.



Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, birlik ve beraberlik içerinde olduğunu sürece bu topraklara kimsenin ayak basamayacağını söyledi. Prof. Dr. Özcan, "Vatanın, toprağın, bayrağın, ezanın ne demek olduğunu, hep beraber anlatacağız gelecek nesillere. Temennimiz tabi ki böyle acılar yaşanmasın. Ama tabi bu acıların yanında bir başarı, bir zafer hikayesi var. İnşallah bu topraklar ilelebet Türk-İslam Yurdu olarak kalacaktır. Allah bu hainlere, bu alçaklara, bu bölücülere fırsat vermeyecektir. Biz tabi birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, kimse bu topraklara ayak basamayacak" dedi.



Sarıkamış etkinliklerinde emeği geçenlere de teşekkür eden Prof. Dr. Özcan, "Bundan yaklaşık 102 yıl önce bu vatan için, bu topraklar için gözünü kırpmadan canını vermiş dedelerimiz, atalarımız, tabi bir empati anlamında veyahutta onları hatırlama babında ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak için çok önemli bir ekinlik olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkanımız, sayın bakanlarımız ve il bazında sayın valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik inşallah kıyamete kadar ilelebet sürecek" diye konuştu.

