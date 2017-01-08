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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri
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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı programda Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı programda Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Sarıkamış'ta bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ve yaralananların yakınlarına teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Şairin dediği gibi, Bastığın yerleri Â«toprak! » diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. Sözünü hatırlatarak, Uğrunda ölen olduğu için vatan' olarak, yurt olarak bize bırakılmış topraklar sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım. Bu topraklar, 953 sene önce Sultan Alparslan'ın Anadolu coğrafyasına girdiği ilk yerdir. İlk şehidini Ebul Hasan Harakani ile vermiş ve onun manevi huzurunda, onların manevi hamiliğiyle neredeyse bin yıldır bu topraklarda bir, beraber, kardeş olmuşuz. Dini, dili, ırkı, mezhebi ve meşrebi dememiş, hep beraber kan dökmüşüz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, 15 Temmuz gecesi bu milletin evlatları dünyaya demokrasi, hukuk ve millet olma dersi verdi. Bu milleti öyle kurşunla, dolarla, ekonomiyle dize getiremezler dedi.

Kılıç, " Bugün bazıları bizi bölebileceklerini tahmin bile edebiliyorlarsa ve bu amaç uğrunda terör estirerek başarıya ulaşabileceklerini sanıyorlarsa çok büyük yanılgı içerisindeler. Acaba gençlerimiz, ihtiyaç duyulduğunda görev başında olabilecek mi? İnternet ve sosyal medya üzerine yoğunlaşmışlar, milli değerlerimizi koruyabilecek mi diye soranlar oluyor. Bu milletin evladı olan herkes, o gün geldiğinde dimdik ayakta durur, göğsünü siper eder. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz şunu gördük ki bu millet, evlatlarına ihtiyaç duyduğu anda dimdik ayakta durdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet meydanlara çıktı. Bunu da anlamadılar. Neymiş, vatandaş sokağa çağrılır mı? Çağrılır. Seçilmiş Cumhurbaşkanını o hainlere yedirmemek için sokağa çıktı ve seçilmiş hükumetini teslim etmemek için çıktı. 15 Temmuz gecesi bu milletin evlatları dünyaya demokrasi, hukuk ve millet olma dersi verdi. Bu milleti öyle kurşunla, dolarla, ekonomiyle dize getiremezler. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap veren bu millet, evinde, elinde, kasasında ne kadar döviz varsa, Türk lirasına çevirdi. Bunu anlayamıyorlar. Bu millet zamanı geldiğinde kenetlenmesini iyi bilir, çünkü geçmişi bellidir. Nasıl Sarıkamış'ta kol kola yürüyüp şehit olduysak, bugün o Çanakkale, Sarıkamış ruhu, Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sakin'ler diye ortaya çıkıyor. O hainlere bu millet, bu bayrağı, vatanı vermez" şeklinde konuştu.

Programda konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan belgesel gösterildi.

Sarıkamış Şehitlerini anma programa; Vali Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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