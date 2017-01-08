Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sarıkamış Şehitleri Yozgat'a anıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sarıkamış Şehitleri Yozgat'a anıldı

Yozgat'ta Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için yüzlerce kişi, kar altında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yozgat'ta Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için yüzlerce kişi, kar altında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen aralarında Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan ile kurum müdürleri ile öğrenciler tekbir ve türküler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup Sarıkamış Şehitleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu. Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Oğuzhan Güneşer yaptığı konuşmada "Bugün burada bu toprakların vatan olma uğrunda canlarını feda eden şühedaları anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun' açıklamalarında bulundu.

Sarıkamış Harekâtının gençlerin geçmişini öğrenmeleri adına önemli olduğuna değinen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise "Tarihimizin her anı önemli olaylarla doludur. Bu olaylar içerisinde bazıları var ki unutulmaz ve unutulmaması gerekir. Sarıkamış şehitleri bunlardan biridir. İstiklal Savaşı yıllarımızın en önemli olaylarından ve gençliğimizin mutlaka bilmesi gereken kendilerini bir Türk evladı olarak bu memleketin değerlerini koruma adına, kimliklerini bilmeleri ve anlamaları açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün üniversite gençliğinin, lise gençliğinin burada olması özellikle tarih bilinci oluşması ve çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmaları adına çok önemli bir olaydır. Geçmişimizi iyi bilir iyi değerlendirirsek geleceğimizi ona göre kurgular ve ona göre koruruz. Bu memleketin geleceğinin korunması ve bu vatanın Türk yurdu olarak devam etmesi, gençliğimizin geçmişini çok iyi bilmesine bağlıdır. Sarıkamış bu manada unutulmaması gerek olaylardan biridir. Sarıkamış şehitleri her zaman anılmak zorundadır. Allah hepsine rahmet etsin" dedi.

Rabia Güneş isimli öğrenci ise "Çok mutluyum. Onların neler yaşadığını anlayabiliyoruz, ama onların yaşadıklarını yaşamıyoruz. Bizim elimizde eldiven, başımızda şapkamız var. Onlarda hiçbir şey yoktu. Şu an duygusal anlar yaşıyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Fazilet Efe isimli öğrenci ise "Sarıkamış'ta donarak ölen şehitlerimizi anmaktan ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu hissi burada yaşayabilmek ve yaşatabilmek çok güzel. Mili bilincin uyandığını gördüğümüz için gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Sahil Sezik şehitler için dua etti. Duanın ardından ise programa katılanlara salep ikramında bulunuldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Büyükşehir engellilere umut oluyor
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor
Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
Bursa'da karla kesintisiz mücadele devam ediyor
Yaşlı kadın için seferber oldular
Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
Şehit polisin olay olan ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Hapishanelerde bulunan FETÖ'cüler için flaş istihbarat!
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı artık bakan karar verecek!
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Büyükşehir engellilere umut oluyor
Büyükşehir engellilere umut oluyor
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor
Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
Bursa'da karla kesintisiz mücadele devam ediyor
Bursa'da karla kesintisiz mücadele devam ediyor
Yaşlı kadın için seferber oldular
Yaşlı kadın için seferber oldular
Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
Kırsal turizm canlandırılacak
Kırsal turizm canlandırılacak
Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
(Özel Haber) Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
(Özel Haber) Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
Bursa'da okullara kar tatili
Bursa'da okullara kar tatili
İran'dan 'Türkiye' açıklaması
İran'dan 'Türkiye' açıklaması
Hedefinde yine anayasa değişikliği vardı
Hedefinde yine anayasa değişikliği vardı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English