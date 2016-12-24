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Sarıkamış şehitleri Şenkaya'da anıldı
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Sarıkamış şehitleri Şenkaya'da anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 102'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatının 102'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini anma" programı gerçekleştirildi. İzcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisinin ardından, temsili sancak töreninde bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak, ezan okudu. Komandolar tarafından şehitlere saygı atışı yapılmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler de ilahi ve şiirler seslendirdi.

"Şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, konuşmasında Sarıkamış Harekatının tarihi geçmişi ve Türkiye için önemine değindi. Vali Seyfettin Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir. İndirmeye yeltenenler de bilsinler ki dedelerimiz, atalarımız, onların hakkından nasıl geldiyse, onların torunları da haklarından gelecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Ne mutlu size ki dedelerinizin aziz hatıralarına sahip çıktınız ve bu gün burada onları andınız" dedi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Kerkük olmak üzere 7 ülkeden 230 izcinin programa katıldığını belirtti.

Katılımcılar, konuşmaların ardından ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaret eti.

Şehitler için burada dua okunmasıyla sona eren etkinlik sırasında Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığında görev yapan ve kar elbisesi giyen askerlerin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Etkinliğe, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan da katıldı.

Anma programı kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde şehitlere saygı için 2 gün nöbet tutacak.
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