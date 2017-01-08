08.01.2017 12:52 Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 'Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitleri 102. yıl dönümü anma yürüyüşü Aydın'da binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitleri 102. yıl dönümü anma yürüyüşü Aydın'da binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.



Aydın'ın Efeler ilçesi Beycami'de kılınan sabah namazı sonrası çorba ikramı ile başlayan Sarıkamış şehitleri anma programı, Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşle devam etti. Anma programına Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Aydın İl Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada "Sarıkamış, hüzünlü hikayelerin en acı olanıdır. Bu yüzden söylenecek söz azdır. Neresinden bakarsak bakalım, anlatılacak şey bir dramdır. Hüzünlü bir dramı anlatmak ise hiç de kolay değildir. Bize düşen görev Sarıkamış'ta yatan şehitlerimizi unutmamalıyız. Onların anısını yaşatacak, her türlü gayreti göstermeliyiz. Bunun için buradayız. Bu fedakarlıkları, cesareti, ulvi davranışı en iyi şekilde çocuklarımıza aktarmalıyız. Bir yenilgi olarak değil, kendini feda etme destanı olarak anlatmalıyız" dedi.



Kuran tilaveti ve yapılan duanın ardından, programa katılanların, Şehitleri Anma Yürüyüşü ile devam etti. Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe gencinden yaşlısına, binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlara, vatandaşlar, evlerinin balkonundan alkışları ile destek verdiler. Batı Gazi Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşen yürüyüş, Aydın Gençlik Merkezi önünde son buldu. Yürüyüş sonunda şehitler anısına lokma hayrı yapıldı.

