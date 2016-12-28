28.12.2016 22:24 Sarıgöl'de okullar tatil edildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil ilan edildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil ilan edildi.



Tüm yurtta kendini gösteren kar yağışı Sarıgöl'de de hayatı olumsuz etkiledi. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiğini söyledi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise ilçeye bağlı birçok mahallenin yollarının kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu belirtirken, Sarıgöl-Buldan Karayolu'nun trafiğe açık kalabilmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Selçuk, vatandaşların acil ihtiyaç duyması halinde bir ekibin de hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

