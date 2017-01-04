04.01.2017 14:49 Sarıgöl Afşar Ortaokulu ilçenin gururu oldu

Sarıgöl Afşar Mahallesi Ortaokulu Manisa il genelinde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvasınsa il 3'üncüsü oldu. Sarıgöl Afşar Mahallesi Ortaokulu Manisa il genelinde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvasınsa il 3'üncüsü oldu.



Sarıgöl Afşar Ortaokulu Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Voleybol Yıldız Erkekler Turnuvasında ilk olarak Sarıgöl gurubunda Alaşehir Atatürk Ortaokulu, Trazlar Ortaokulu ile mücadele etti. Sarıgöl gurubundan birinci olarak çıkarak ilde ilçeyi temsil etme hakkı kazanan okul yarı final maçında Turgutlu temsilcisi İhsan Erturgut Ortaokuluna yenilip 3'üncülük maçına çıktı. Afşar Ortaokulu Salihli temsilcisi Namık Kemal Ortaokulunu yenerek Manisa 3'üncüsü oldu. Turnuvada birinciliği Şadi Turgutlu Ortaokulu, ikinciliği İhsan Erturgut Ortaokulu kazandı. Okul Müdürü Gökhan Maraş öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, "Daha çok kupa kazanacağız. Takımımız tam bir ekip havasında mücadele etti.' dedi.

