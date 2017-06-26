'Sarı gelin' şöleni

Trakya Bölgesinin simgelerinden tarlaların 'sarı gelini' olarak da adlandıran ayçiçeği, tohumlarının çiçeklenmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
Trakya Bölgesinin simgelerinden tarlaların 'sarı gelini' olarak da adlandıran ayçiçeği, tohumlarının çiçeklenmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Türk çiftçisinin el emeği, göz nuruyla tarlalarını nakış nakış işleyerek üretim için hazırladığı bereketli topraklarında yetişen ayçiçeklerinin, tohum çiçeklerinin sarısı, gün ışığıyla buluşuanca ortaya kartpostal tadında fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Fotoğraf sanatçılarının da uğrak yerleri arasında yer alan ayçiçek tarlaları, görenleri eşsiz görüntüsüyle mest ediyor. (Koray Ustabaşı / İHA)
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