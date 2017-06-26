Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Sarı gelin' şöleni
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Sarı gelin' şöleni

Trakya Bölgesinin simgelerinden tarlaların 'sarı gelini' olarak da adlandıran ayçiçeği, tohumlarının çiçeklenmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Trakya Bölgesinin simgelerinden tarlaların 'sarı gelini' olarak da adlandıran ayçiçeği, tohumlarının çiçeklenmesiyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
Türk çiftçisinin el emeği, göz nuruyla tarlalarını nakış nakış işleyerek üretim için hazırladığı bereketli topraklarında yetişen ayçiçeklerinin, tohum çiçeklerinin sarısı, gün ışığıyla buluşuanca ortaya kartpostal tadında fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor.
Fotoğraf sanatçılarının da uğrak yerleri arasında yer alan ayçiçek tarlaları, görenleri eşsiz görüntüsüyle mest ediyor.
(Koray Ustabaşı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı
CHP'nin bayramlaşma programında gergin anlar
Elazığ-Bingöl sınırında çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Onsuz bir bayram: Cennette buluşmak ümidiyle
Bakan Avcı'nın acı günü
Bayramda balık keyfi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı
Bottas son sıradan gelip podyuma çıktı
CHP'nin bayramlaşma programında gergin anlar
CHP'nin bayramlaşma programında gergin anlar
Elazığ-Bingöl sınırında çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Elazığ-Bingöl sınırında çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Onsuz bir bayram: Cennette buluşmak ümidiyle
Onsuz bir bayram: Cennette buluşmak ümidiyle
Bakan Avcı'nın acı günü
Bakan Avcı'nın acı günü
Bayramda balık keyfi
Bayramda balık keyfi
'Sarı gelin' şöleni
'Sarı gelin' şöleni
Eski Fenerbahçeli Maccabi FOX'ta
Eski Fenerbahçeli Maccabi FOX'ta
Kılıçdaroğlu Abant'ta
Kılıçdaroğlu Abant'ta
Siyasi partiler arasında bayramlaşma
Siyasi partiler arasında bayramlaşma
Mourinho'nun acı günü
Mourinho'nun acı günü
Başbakan Yıldırım: Savunma değil, taarruz
Başbakan Yıldırım: Savunma değil, taarruz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English