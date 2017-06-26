Sarhoş kadın sürücü direğe çarptı da çarptı

ABD'nin başkenti Washington'da sarhoş kadın sürücünün otomobiliyle direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin başkenti Washington'da sarhoş kadın sürücünün otomobiliyle direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Washington'da sarhoş kadın sürücü, aracıyla direğe çarptı. Hem de bir kez de değil. O anlarsa güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aracın kısmında büyük hasar oluşurken, yoluna devam eden kadın sürücü, çok geçmeden polis tarafından durduruldu ve gözaltına alındı.
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