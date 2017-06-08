Sarallar ve Şahinler davasında flaş tahliyeler

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen organize suç örgütleri yönetici ve üyelerinin yargılandığı 74 sanıklı davada, Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Saralllar grubu liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın tahliyesine karar verildi.

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen organize suç örgütleri yönetici ve üyelerinin yargılandığı 74 sanıklı davada, Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Saralllar grubu liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın tahliyesine karar verildi.

