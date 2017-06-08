Sarallar ve Şahinler davasında 28 sanığa tahliye kararı

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen organize suç örgütü yönetici ve üyelerinin yargılandığı 74 sanıklı çete davasında, aralarında Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 28 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, başka bir soruşturmadan tutuklu sanık Sedat Şahin'in bu dava kapsamında da tutuklanmasına karar verdi.

Sarallar ve Şahinler olarak bilinen organize suç örgütü yönetici ve üyelerinin yargılandığı 74 sanıklı çete davasında, aralarında Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 28 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, başka bir soruşturmadan tutuklu sanık Sedat Şahin'in bu dava kapsamında da tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Salı günü görülmeye başlanan ve bugün sona eren duruşmada Şahinler Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Şahin ile Sarallar Organize Suç Örgütü liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık hazır bulundu. Her iki grubun da sanık olarak karşı karşıya geldiği duruşmada, yaşanabilecek olası gerginliklere karşın üst düzey güvenlik önlemi alındı. Sedat Şahin ve Burhanettin Saral ile bazı sanıklar savunma yaparak haklarındaki suçlamaları reddetti. Söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.



DOSYADAKİ ÖNEMLİ İSİMLERE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Burhanettin Saral, Ali Özeroğlu, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Çağatay Tıngır, Emirhan Karademir, Hasan Akdeniz, Kurtuluş Güngör, Kutay Darcan, Metin Yılmaz, Oktay Öztürk, Serkan Durna, Şevket Meral, Volkan Arslan, Volkan Sezgin, Zühtü Kocaman, Atakan Topcu, Ayhan Çetinoğlu, Celal Sadıkoğlu, Cem Balaban, Erhan Aygün, Metin Özer, Mustafa Gülşen, Samat Başçıl, Sezgin Almaz ve İdris Hafif'in tutuklulukta kalmış oldukları süre ve atılı suçlar için öngörülen ceza miktarlarını gerekçe göstererek tahliyelerine karar verdi. Tahliyelerine hükmettiği sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, Serkan Şahin, Mehmet Şahin ve Burhanettin Saral'ın ayrıca her hafta Pazartesi günü evlerine en yakın karakola giderek imza atmalarına hükmetti.



SEDAT ŞAHİN BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI

Geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınarak yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan Sedat Şahin'in hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak bu dava dosyasından da tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama nedeni olarak Sedat Şahin'in, hakkında soruşturma ve kovuşturmadan haberdar olmasına rağmen yakın zamana kadar kaçmış olması ve atılı suç için öngörülen cezanın üst sınırı gösterildi. Dava kapsamında kendisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin mağdur-müşteki olarak da yer alan sanık Sedat Şahin'in "katılan" sıfatıyla davaya kabulüne hükmedildi.

Dosyada tutuklu diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

(Başak Akbulut /İHA)