Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral ile 6 üyesi tutuklandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada yakalanan Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral ile çetenin 6 üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada yakalanan Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral ile çetenin 6 üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarallar çetesinin Trabzon yapılanmasına yönelik projeli çalışma ve soruşturma başlatılarak, çetenin Trabzon'daki faaliyetleri mercek altına alındı. Trabzon KOM Şube ekipleri, Sarallar çete lideri Ümit Saral'ın Çaykara-Uzungöl yol güzergahından 20 kilometre kırsal alan içerisindeki Karaçam mevkiinde bulunan virane bir yayla evinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen özel ekip, Taşkıran mevkiinde Ümit Saral'ı bir araç içinde kıskıvrak yakaladı.

Trabzon KOM Şube Müdürlüğü ekipler, 3 gün sonra Sarallar çetesinin Trabzon yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmayı operasyona dönüştürdü. Operasyon neticesinde 6 çete üyesi daha gözaltına aldı. Ümit Saral ile çetenin üyeleri Hakkı S., Burhan S., Ersan S., Fatih M., Selim H. ve Ufuk İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

