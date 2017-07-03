Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak-Van karayolu şantiyesine saldırarak, bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak-Van karayolu şantiyesine saldırarak, bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yeni Van Yolu şantiyesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen ve bir şantiye çalışanımızın Şehit olduğu saldırı sonrası bölgedeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Yapılan aramada, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 Adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet roket, 4 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet aksiyon kamerası, 3 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(Melih Yiğit / İHA)