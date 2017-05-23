Şantaj iddiasına tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sevgilisini kendisine şantaj yaptığı için tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sevgilisini kendisine şantaj yaptığı için tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi 6745. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadri Aksu (28), sevgilisi olduğu iddia edilen Elif S.'nin (31) evine gitti. Evde beraber alkol alan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Elif S., yanında bulunan tabancayla Aksu'ya ateş etti. Gözüne isabet eden mermi ile ağır yaralanan Aksu, son bir hamle ile kendini dışarı attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Elif S. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Elif S.'nin ifadesinde, "Aksu'nun elinde uygunsuz görüntülerim vardı ve bunlarla bana şantaj yapıyordu. Namusumu temizlemek için öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Halil İbrahim Karabıyık /İHA)