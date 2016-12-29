29.12.2016 19:00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor Maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan Şanlıurfaspor ile Osmanlıspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamada bulundu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan Şanlıurfaspor ile Osmanlıspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamada bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, ilk yarı iyi oynadıklarını ifade ederek, "Kazanabilseydik ya da puan alabilseydik matematiksel olarak bir üst tura çıkmış olacaktık ama şu anda rakibimiz kadar puanımız oldu. Şu anda 9 puanda ve bir galibiyetin bizi çıkarabileceği bir pozisyondayız. Maça gelirsek ilk yarı çok iyi oynadık. Güçlü rakibimizle başa baş, hatta bizim takımımız biraz daha fazla pozisyonlara girdi. Ondan sonraki bölümde de hem rakibin üstünlüğü hem rakibin gücü, bizim de yanlış değerlendirilmesin yorgun olmamız oyunu altından kalkamayacağımız bir duruma getirdi ama 2-0'a kadar da oyunu kurtarabilirdik. Osmanlıspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da bu kadar yorgunlukla mücadele ettikleri için tebrik ediyorum" dedi.



Osmanlıspor cephesi



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise uzun süredir yükselişi olan bir takımı yendiklerini ifade ederek, "Çok önem verdiğimiz bir müsabakaydı. İlk yarı itibariyle rakibimizin sahadaki direnci çok yüksekti. Zaman zaman zor durumlarda kaldık ancak ilk yarının sonlarına doğru ciddiyetini anlayarak oyun taktiğimizi sahaya yaymaya başladık. Özellikle de ikinci yarı bu çok tırmandı. İkinci yarıdaki disiplin ve koşularımız iyi yerlere oldu. Rakibimize biraz üstünlük sağladık ve 3 golle 3 puanı aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu maç önemliydi çünkü önümüzdeki iki müsabakayı çok ilgilendiriyordu. Bu açıdan galip gelmiş olmamız bizim stratejilerimiz için çok iyi oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hatta rakibi de kutluyorum. Uzun bir süreden beri yükselişi olan bir takım. Umarım bundan sonra da çıkışını sürdürür" şeklinde konuştu.

