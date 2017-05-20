Şanlıurfaspor düştü, şehir karıştı

Şanlıurfaspor'un TFF 1. Lig'den düşmesiyle birlikte önce stat, ardından kentte olaylar çıktı.

Şanlıurfaspor'un TFF 1. Lig'den düşmesiyle birlikte önce stat, ardından kentte olaylar çıktı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası taş atan gruba, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Taş atan gruplar ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Biber gazı ve TOMA'larla müdahale edilen gruplar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

(Bekir Basmacı - Ahmet Kaya / İHA)