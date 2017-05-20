Şanlıurfaspor düştü, şehir karıştı

Şanlıurfaspor'un TFF 1. Lig'den düşmesiyle birlikte önce stat, ardından kentte olaylar çıktı.
Şanlıurfaspor'un TFF 1. Lig'den düşmesiyle birlikte önce stat, ardından kentte olaylar çıktı. TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası taş atan gruba, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Taş atan gruplar ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Biber gazı ve TOMA'larla müdahale edilen gruplar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. (Bekir Basmacı - Ahmet Kaya / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.