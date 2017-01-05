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Şanlıurfalı kadınlar bir ilki başarmak istiyor
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Şanlıurfalı kadınlar bir ilki başarmak istiyor

Şanlıurfa'da Maşuk Mahallesi'nden ayrılarak Seyrantepe ismini alan yeni bir mahalle için Mart ayında yapılacak olan ara muhtarlık seçimlerinde aday olan Songül Ceylan'ın bütün azaları kadınlardan oluşuyor. Kadınlar olarak mahalleye el atmaya geldiklerini ifade eden Songül Ceylan, 'Çöplüğü bile çiçeğe çevirebiliriz' diyerek iddialı olduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da Maşuk Mahallesi'nden ayrılarak Seyrantepe ismini alan yeni bir mahalle için Mart ayında yapılacak olan ara muhtarlık seçimlerinde aday olan Songül Ceylan'ın bütün azaları kadınlardan oluşuyor. Kadınlar olarak mahalleye el atmaya geldiklerini ifade eden Songül Ceylan, "Çöplüğü bile çiçeğe çevirebiliriz" diyerek iddialı olduklarını belirtti.

Kadın azalarla birlikte mahalle pazarını gezip broşür dağıtan Songül Ceylan, vatandaşlardan destek istedi. Azaların da kadın olduğunu duyan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pazardaki erkek ve kadınlar, muhtar adayına destek vereceklerini belirtti.

Tamamı kadınlardan oluşuyor

Maşuk Mahallesi'nden ayrıldığı için Mart ayınca ara seçimlerle muhtarlık seçiminin yapılacağı Seyrantepe Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin seçmen bulunuyor. Şimdiye kadar 15 kişinin aday olduğunu açıkladığı muhtarlık seçimlerine 3 çocuk annesi Songül Ceylan tek kadın aday olarak giriyor. Songül Ceylan'ın azaları ise tamamen ev hanımlarından oluşuyor.

"Her başarılı kadının arkasında başarılı erkek olmasının zamanı geldi"

Mart ayında yapılacak ara muhtarlık seçimleri için iddialı olduklarını belirten Songül Ceylan,"İnşallah halka hizmete geldik ve inanıyorum ki biz hanımların eli bir yere değdiği zaman çöplüğü bile çiçeğe çevirebiliriz. Halimizi görüyorsunuz, insanların şikayetlerini görüyorsunuz. En güzel şekilde değiştirmeye çalışacağız. Hanımlarımızın çok sorunları var. Onlara eğilmeye çalışacağız. Bizim gözümüzde hanım iyiyse herkes iyi, hanım mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutlu ve bizim için sağlıklı, başarılı hanımlar gerekiyor. Önceliğimiz hanımlar olacak. Hanımlar mutlu olacak ki erkekleri de mutlu edecekler. Çevremizi düzeltmeye çalışacağız. Eğer ki başa gelirsek eğer dilek kutumuz olacak. Kimin ne isteği ve arzusu varsa elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Azalarımızın hepsi bayan. Bayanların hepsi bir birinden değerli. Hepsinin benim kadar, hatta benden istekli olduğunu biliyorum. Bizim muhtarlığımız bir ikametgah yeri olmayacak, bir kazanç yeri olmayacak. Daha çok hizmet yeri olacak. Durmayacağız, koşturacağız, koşturmaya çalışacağız. İnsanlar arasında ayrım yapmadan, dili, dini, ırkı, partisi ne olursa olsun, bütün insanlara hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

En büyük destekçileri eşleri

Şimdiye kadar kimseden olumsuz bir tepki görmediklerini ifade eden Songül Ceylan, "Nereye gitsek çok güzel tepkiler gördük. Allah razı olsun. Zorlanmayacağımızı inanıyorum. Tabiki eşler olmadan hiçbir şey olmaz. Aile kurumuna çok değer verdiğimiz için ilk önceliğimiz zaten eşlerimiz. Eşlerimiz bize destek vermeseydi biz burada olmazdık. Hani nasıl başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın varsa, şu anda biz de bir şey başaracaksak arkamızda eşlerimiz olduğu için başarabileceğiz. Eşlerimize güveniyoruz, ailemize güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için zaten buradayız. Onlar desteklemeselerdi herhalde burada o kadar da mutlu bir şekilde olamazdık" ifadelerini kullandı.

Azalardan Gülten Taş ise "Biz muhtar azası olarak hepimiz bayanız. Muhtar adayımız Songül ile birlikte niyetimiz Maşuk'a bir bayan elinin değmesi ve değdiği zaman daha güzel olacağına inanıyoruz. Yaşam standartlarımız Maşuk'ta çok düşük, onları yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Pazarcı esnafı da destekliyor

Mahalle pazarında yıllardır sebze ve meyve satan Şemsi Babacan da pazarcı esnafı olarak kadınlara sonuna kadar destek olacaklarını belirterek, "Bir bayan muhtar adayı benim nazarımda bir erkekten daha farklıdır. Davranışları, çalışmaları erkekten daha farklıdır. Biz bunu ablamızdan istiyoruz. Pazar olsun, diğer gelişmeler olsun yapacağını iyi biliyorum. Ona güveniyoruz. Pazar esnafı olarak kendilerine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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