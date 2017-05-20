Şanlıurfa lige galibiyetle veda etti

TFF 1. Ligin 34. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü.

TFF 1. Ligin 34. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü.



MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada ceza sahası içerisindeki Hüseyin Kala'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa Fevzi Özkan'ın vuruşunu kalecide kaldı.

38. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden vuran Timur Bayram Özgöz, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere yolladı. 1–0

44. dakikada Oktay Delibalta'nın ceza sahasına gönderdiği topu Abdulaziz Solmaz kalecinin yanından filelere gönderdi. 1-1

45+1. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın pasını sağ kanatta alan İzzet Yıldırım kaleye sert bir şut vurdu. Yerden gelen topa ters bir vuruş yapan Alpaslan Öztürk topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1



---KÜNYE---

Stat: Gap Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Mustafa Sevrenler xxx

Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Mertcan Çam xx, Oktay Delibalta xx, Hüseyin Kala xx, İzzet Yıldırım xx, Halil Köçer xx, Batuhan Karadeniz x (Abdulaziz Solmaz dk. 31 xxx) Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan xx (Banahene dk. 81 ?), Caner Cavlun xx, Şaban Özel xx

Yedekler: Fatih Kaldan, Artun Akçakın, Berkay Can Değirmencioğlu

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Aldın Cajıc xx, Mesut Saray xx, Adem Alkaşı xx, Timur Bayram Özgöz xx, Alpaslan Öztürk x (Yunus Gül dk. 80 ?), Youssef Yeşilmen xx (Erhan Çınar dk. 89 ?), Kehinde xx, Mehmet Yiğit xx, Onur Alsu xx (Traure dk. 72 x)

Yedekler: Okan Altekin, Enes Batın Kaplan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Timur Bayram Özgöz (dk. 38) (Elazığspor), Abdulaziz Solmaz (dk. 44), Alpaslan Öztürk (dk. 45+1 kk.) (Şanlıurfaspor)

(Bekir Basmacı – Ahmet Kaya / İHA)