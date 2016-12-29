29.12.2016 10:22 Şanlıurfa Haliliye'de 'Hoca Ahmet Yesevi' konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'de 81 okulda gerçekleştirilen 'Hoca Ahmet Yesevi' konferansları bu hafta Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi İlkokulunda yapıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'de 81 okulda gerçekleştirilen "Hoca Ahmet Yesevi" konferansları bu hafta Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi İlkokulunda yapıldı.



"UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı" faaliyetleri kapsamında Türkiye'de Hoca Ahmet Yesevi'nin adını taşıyan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda Ahmet Yesevi'nin hayatı, eserleri, menkıbeleri ve hikmetlerinin konu edildiği "Hoca Ahmet Yesevi" konferansları devam ediyor. Bu hafta Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi İlkokulunda yapılan konferansa okul müdürü Turan Kara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Konferansın konuşmacısı olan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tur Ahmet Yesevi'nin hayatından örnekler vererek katılımcıları bilgilendirdi. Ahmet Yesevi'nin, İslam'ın esaslarını, şeri hükümleri ve tarikat adabını sade bir dille ve Halk Edebiyatı nazım şekilleriyle anlattığı manzumeler söylediğini belirten Tur, "Hikmet adı verilen bu manzumeler, dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Hikmetler özellikle Türkler arasında bir düşünce birliğinin oluşmasına hizmet etmiştir' dedi.



Haliliye Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Turan Kara, başta Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tur'a, okul yönetimine ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Etkinlikte ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TİKA işbirliği ile Ahmet Yesevi'nin adını taşıyan ilk ve orta dereceli okullara, içinde Ahmet Yesevi ile ilgili bugüne kadar yayımlanan kitapların yer aldığı 'Ahmet Yesevi Kitaplığı' da hediye edildi.

