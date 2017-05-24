Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan /İHA)