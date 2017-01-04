04.01.2017 18:58 Şanlıurfa'da yola döşenmiş EYP bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bulunan yola düşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü şekilde imha edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bulunan yola düşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü şekilde imha edildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale - Ceylanpınar yolunun 3'üncü kilometresindeki Gülveren Mahallesi yakınlarındaki bir menfezin altında patlayıcı buldu. Menfezin altını inceleyen ekipler C4 tipi patlayıcının 3 adet piknik tüpüne monte edildiğini belirledi.



Yolu trafiğe kapatan ekipler, EYP'yi kontrollü bir şekilde patlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

