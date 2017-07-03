Şanlıurfa'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda Ö.S. ve A.İ. isimli örgüt mensubu iki kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şinasi İnan /İHA)
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