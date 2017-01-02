02.01.2017 12:49 Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Şanlıurfa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymaniye ve Dedeosman Mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise satışa hazır 43 paket eroin, 3 paket metamfetamin ve satıştan elde edildiği düşünülen 855 Türk Lirası ele geçirildi.



Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

